БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Битката с огъня край Висока могила: Пожарът е обхванал около 1200 декара сухи треви, храсти и дъбова гора

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Запази
доброволци тежка техника включват гасенето пожара бобошевското село висока могила
Снимка: БНТ
Слушай новината

Продължава борбата с огнената стихия край бобошевското село Висока могила. Пожарът вече е обхванал около 1200 декара сухи треви, храсти и дъбова гора.

Къщата, от която е тръгнала стихията, е напълно изпепелена. Как е пламнал огънят, все още се изяснява. Местни хора обаче твърдят, че собственикът многократно е хвърлял пиратки в сухите треви, за да гони кучета.

– Предупреждавал съм и кмета, отидете при кмета, подавал съм жалби против тоя човек, че хвърля пиратки, ще запали гората. Заради кучетата, че лаят, не може да спи.

– Кой иска да запали къщата?! Никой не иска да направи пожар, просто може би неусетно нещо е станало.

Днес жителите на Висока могила са по-спокойни, но борбата със стихията продължава.

комисар Светослав Георгиев, директор на РДПБЗН – Кюстендил: "Ще се опитаме с тежка техника да направим просека по съществуващо дере с цел да можем да разделим двата големи горски масива. Единият, от които е с действащ пожар, от другия, да не бъде засегнат."

Около 300 декара от засегната площ са горска територия.

инж. Петко Ангелов, началник на отдел “Опазване на горските територии” към ЮЗДП: "За щастие площта е с низово запалване в широколистна гора и нямаме щети върху дървостоя, който в момента е тук. При така минал пожар ще се възстанови без никакъв проблем."

снимки: БНТ

Днес екипите ще се опитат да задържат пожара в периметъра му и да загасят действащите огнища.

#Висока могила #гасене на пожар #Бобошево

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е дронът и каква е била неговата роля
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Падналият дрон край Кардам: Загуба на навигация или техническа неизправност са сред възможните причини Падналият дрон край Кардам: Загуба на навигация или техническа неизправност са сред възможните причини
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Президентът отново ще призове правителството на Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова Президентът отново ще призове правителството на Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Битката с огъня край Висока могила: Пожарът е обхванал около 1200...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Земеделският министър Пламен Абровски: Държавата трябва да засили...
Чете се за: 09:27 мин.
Политика
Иран и Оман са близо до споразумение за нов временен маршрут през...
Чете се за: 03:22 мин.
Близък изток
Над 900 деца са записани за безплатни профилактични прегледи в...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ