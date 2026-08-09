Битката с огъня край Висока могила: Пожарът е обхванал около 1200 декара сухи треви, храсти и дъбова гора

Продължава борбата с огнената стихия край бобошевското село Висока могила. Пожарът вече е обхванал около 1200 декара сухи треви, храсти и дъбова гора.

Къщата, от която е тръгнала стихията, е напълно изпепелена. Как е пламнал огънят, все още се изяснява. Местни хора обаче твърдят, че собственикът многократно е хвърлял пиратки в сухите треви, за да гони кучета.

– Предупреждавал съм и кмета, отидете при кмета, подавал съм жалби против тоя човек, че хвърля пиратки, ще запали гората. Заради кучетата, че лаят, не може да спи. – Кой иска да запали къщата?! Никой не иска да направи пожар, просто може би неусетно нещо е станало.

Днес жителите на Висока могила са по-спокойни, но борбата със стихията продължава.

комисар Светослав Георгиев, директор на РДПБЗН – Кюстендил: "Ще се опитаме с тежка техника да направим просека по съществуващо дере с цел да можем да разделим двата големи горски масива. Единият, от които е с действащ пожар, от другия, да не бъде засегнат."

Около 300 декара от засегната площ са горска територия.

инж. Петко Ангелов, началник на отдел “Опазване на горските територии” към ЮЗДП: "За щастие площта е с низово запалване в широколистна гора и нямаме щети върху дървостоя, който в момента е тук. При така минал пожар ще се възстанови без никакъв проблем."

снимки: БНТ

Днес екипите ще се опитат да задържат пожара в периметъра му и да загасят действащите огнища.