От ПП очакват мотивите на премиера за американските самолети в авиобаза "Безмер"

С нетърпение очакваме да видим препоръките на премиера за пребиваването на 8 самолета в база „Безмер“, които трябва да изпрати до Народното събрание – дали ще са на многопластова хартия. Това е записано в позиция на "Продължаваме Промяната" (ПП) във Фейсбук.

Тя е по повод думите на Румен Радев, че България е получила нота от американското посолство с искане за разполагане на до осем самолета-цистерни на авиобазата.

Все още чакаме г-н Радев да рапортува докъде стигна процедурата за отпадане на визите за САЩ, допълват от ПП.