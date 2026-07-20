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Американските самолети-цистерни: Реакция на ГЕРБ след обвиненията на премиера

Николай Минков от Николай Минков
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Снимка: БТА
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Не закъсняха и първите политически реакции след изявлението на министър-председателя. От ГЕРБ обвиниха премиера Румен Радев в двойни стандарти, тъй като при първото искане за пребиваване на американски самолети формулировката в нотата е била за съвместни учения по линия на НАТО. В този случай, според ГЕРБ, не е било необходимо решение на парламента. Сега обаче формулировката е различна – става въпрос за участие на американските самолети във военна операция.

Георг Георгиев, ГЕРБ: „Ако някой си е мислил, че досега се е изпълнявала някаква фигура от висшия пилотаж, то след днешните изявления на премиера Радев сме сигурни, че държавата, или поне външната ѝ политика, са в режим на свободно падане. Не знам дали това е за целите на вътрешната консумация, но беше направена една поредна илюзия, че България води политика, ориентирана към това, което наричахме национален интерес. Заблудата е, че министър-председателят твърди, че в момента трябва да се мине през решение на Народното събрание във връзка с поисканото от България разрешение за пребиваване на американските военни самолети.“

Христо Гаджев, ГЕРБ: „Ние ще поискаме от Министерството на отбраната, когато стане време това да се разглежда в парламента, и двете ноти – тази от февруари и тази от юли. Вчера, малко преди финала на Световното първенство, бяхме уведомени в чата на Комисията по отбрана, че утре ще има извънредно заседание, без дори на колегите от „Прогресивна България“ да е ясно какво ще гледаме на това извънредно заседание. Явно това е най-спешното нещо за тази седмица на правителството. Нека да видим днес какво решение ще вземат, но мотивите са различни – едното е от февруари за участие в учение, а сега вече става въпрос за участие във военни операции.“

#реакция на опозицията #военни самолети #Христо Гаджев # ГЕРБ #георг Георгиев

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