Американските самолети-цистерни: Реакция на ГЕРБ след обвиненията на премиера

Не закъсняха и първите политически реакции след изявлението на министър-председателя. От ГЕРБ обвиниха премиера Румен Радев в двойни стандарти, тъй като при първото искане за пребиваване на американски самолети формулировката в нотата е била за съвместни учения по линия на НАТО. В този случай, според ГЕРБ, не е било необходимо решение на парламента. Сега обаче формулировката е различна – става въпрос за участие на американските самолети във военна операция.

Георг Георгиев, ГЕРБ: „Ако някой си е мислил, че досега се е изпълнявала някаква фигура от висшия пилотаж, то след днешните изявления на премиера Радев сме сигурни, че държавата, или поне външната ѝ политика, са в режим на свободно падане. Не знам дали това е за целите на вътрешната консумация, но беше направена една поредна илюзия, че България води политика, ориентирана към това, което наричахме национален интерес. Заблудата е, че министър-председателят твърди, че в момента трябва да се мине през решение на Народното събрание във връзка с поисканото от България разрешение за пребиваване на американските военни самолети.“