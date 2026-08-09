Цените в евро: Край на двойното обозначаване на етикетите - как реагират потребителите?

От днес цените на стоки и услуги вече могат да се изписват само в евро. Така се слага край на периода на двойно обозначаване, който трябваше да ни помогне да се ориентираме по-лесно в цените. Има ли опасения сред хората, че промяната може да доведе до нови поскъпвания?

Двойното обозначаване помагаше на хората да сравняват цените в двете валути, за да следят има ли необосновано поскъпване, когато пазаруват или използват определена услуга. Промяната, която влиза в сила от днес, се приема противоречиво от клиенти и търговци, но властите обясняват, че за всякакви съмнения за цените потребителите могат да подават сигнали в Комисията за защита на потребителите. Вижте как мина първият ден с новите правила в един магазин в Благоевград.

„Добър ден! - Добър... - Какво ще бъде? 40 цента.“

От днес в този семеен магазин започват с облекчение да подменят етикетите на стоките, като ги изписват само в евро.

Пенка: „Сега само в евро си е по-добре. По-удобно е. Иначе се объркват хората. Знаете ли, че и аз се бъркам по някой път, хващам на клиента в лева... Другият въпрос е, че сега трябва ли да ги сменяваме задължително, защото има много артикули, които са дребни и на всеки имам цена.“

Търговците не са в нарушение, ако са оставили и левовата равностойност на продуктите и услугите. А клиентите реагират различно.

Кирил Радков: „За мен голяма разлика няма.“ „Абе, знам ли какво е, по-ги ориентираше, сега могат да си сменят цените как си искат.“ Невена Йорданина: „Рано е да ви кажа. Защото ние сме по-възрастни хора, трудно запомняме някои неща, а така се ориентираме отдолу, като са левове...“

Според Закона за приемане на еврото у нас от днес отпада задължението на Комисията за защита на потребителите да следи за правилното превалутиране на стоки и услуги. Ще продължат обаче регулярните проверки за необосновано увеличени цени до 9 август следващата година. А при съмнение за нарушения - сигнали могат да бъдат подадени чрез сайта на КЗП, мобилното приложение или лично.





