Продължава гасенето на големия пожар край бобошевското село Висока могила
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Над 1200 декара сухи треви, храсти и дъбова гора са изпепелени
Снимка: БНТ
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Продължава гасенето на големия пожар край бобошевското село Висока могила. Огънят е обхванал над 1200 декара сухи треви, храсти и дъбова гора.
Изграждането на просека е спряло разпространението на пожара към следващия горски масив. Заради силния вятър и високите температури през деня три от тлеещите огнища са се разгорели отново и усилията са насочени именно към тяхното потушаване. В борбата със стихията участват пожарникари, горски служители и доброволци. Тази нощ на терен ще останат дежурни екипи.
Опасност за близките населени места няма.