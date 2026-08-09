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Продължава гасенето на големия пожар край бобошевското село Висока могила

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Чете се за: 00:57 мин.
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Над 1200 декара сухи треви, храсти и дъбова гора са изпепелени

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Продължава гасенето на големия пожар край бобошевското село Висока могила. Огънят е обхванал над 1200 декара сухи треви, храсти и дъбова гора.

Изграждането на просека е спряло разпространението на пожара към следващия горски масив. Заради силния вятър и високите температури през деня три от тлеещите огнища са се разгорели отново и усилията са насочени именно към тяхното потушаване. В борбата със стихията участват пожарникари, горски служители и доброволци. Тази нощ на терен ще останат дежурни екипи.

Опасност за близките населени места няма.

#продължава гасенето #Висока могила #пожар

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