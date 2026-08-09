Героите от нощта: Петима доброволци спасиха Българово от огнен капан

Петима млади мъже се включиха в борбата с пожар край Българово, в община Бургас, и заедно с огнеборците останаха на терен до 5:00 часа тази сутрин. Благодарение на общите им усилия огънят е потушен и към момента няма нужда от допълнителни доброволци.

Мариян Костов, Християн Стоянов, Стилян Димитров, Васил Юренски и Петър Петров са помагали на пожарникарите в продължение на часове, за да не бъде допуснато разпространението на пламъците към града.

“Докато Българово спеше спокойно тази нощ, пет момчета застанаха рамо до рамо с пожарникарите и до 5:00 часа сутринта се бориха с огъня, за да бъде спасен нашия град. Искам да им благодаря от сърце. Момчета, вие показахте какво означават смелост, човечност и отговорност към мястото, в което живеем. Благодаря и на пожарникарите, които неуморно се бориха с пожара през цялата нощ. Нека това бъде и напомняне към всички нас, че сега е сезонът на пожарите. Нека бъдем изключително внимателни и бдителни. Благодаря на героите от тази нощ!", заяви кметът на Българово Константин Щелиянов.

Отправен е и призив за повишено внимание заради високия риск от пожари през летния сезон. Към момента ситуацията е овладяна, а пожарът – потушен.