Протест заради мъртвородено бебе във Варна (СНИМКИ)

Майки организираха протест във Варна след случая с мъртвородено бебе. Според майката, лекарите са проявили небрежност.

Жената и нейния съпруг твърдят, че са изгубили своето бебе само два дни преди планираното секцио в резултат на лекарска грешка. Родилката е била наблюдавана през цялото време на бременността си от лекарка, която не изражда. За това се е наложило тя да потърси помощта на лекар, който изражда, няколко седмици преди насрочения ден за раждането.

Въпреки, че той няколко пъти е правил преглед на състоянието на плода и уверил, че всичко е наред, кошмарът за жената започнал на 30 юли, когато тя отишла на планираното секцио и там се установило, че плодът няма тонове. След това видеозон само констатира смъртта на нероденото бебе. Близките на жената обвиняват лекарите, че не са наблюдавали достатъчно коректно състоянието на плода, още повече, че плацентата е била напукана.

снимки: БНТ

Друга жена от Варна е изживяла същия кошмар преди 12 години. И тя е загубила своето неродено бебе. Според нея няма никаква гаранция за щастлива развръзка на случая, но винаги една родилка през цялата си бременност трябва да бъде наблюдавана от опитни специалисти и да се постъпва изключително отговорно до деня на раждането.

Вижте прякото включване на Петко Петков от Варна