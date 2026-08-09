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Спортни новини 09.08.2026 г.,12:30 ч.
от
БНТ
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12:30, 09.08.2026
Спорт
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12:29, 09.08.2026
Боримиров: Напълно готови сме
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#спортни новини
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