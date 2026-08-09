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Испанските власти провериха около 200 пристигащи от Италия след възстановяването на граничния контрол

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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испанските власти провериха около 200 пристигащи италия възстановяването граничния контрол
Снимка: БГНЕС
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Испанските власти провериха около 200 пътници, пристигнали от Италия, през първия ден от граничните проверки, въведени след спор между двете страни заради незаконната миграция, съобщи ДПА.

Испанското Министерство на вътрешните работи съобщи, че са извършени проверки на 199 души, пътували с 12 полета от Италия до шест от най-големите летища в Испания – в Мадрид, Барселона, Севиля, Билбао, Аликанте и Валенсия.

Мадрид обяви, че граничният контрол за полети и плавателни съдове, пристигащи от Италия, ще остане в сила до 7 септември. Решението беше взето, след като Рим въведе подобни мерки за пристигащите от Испания. Италианските власти обясниха действията си с рязкото увеличаване на миграционния натиск, след като на 30 юли около 72 хиляди мигранти нахлуха на испанския ексклав Сеута.

Италия временно възстанови граничния контрол с Испания в рамките на Шенгенското пространство от 1 август и заяви, че мерките ще останат в сила поне до 15 август. Според Рим ограниченията няма да засегнат испанските граждани или гражданите на други страни от Европейския съюз, които пътуват до Италия. Проверките ще бъдат насочени основно към граждани на държави извън ЕС, пристигащи от Испания по въздух или море.

"Надяваме се скоро да можем да отменим временните гранични проверки, веднага щом рискът намалее", заяви италианският външен министър Антонио Таяни пред в. "Кориере дела Сера" в интервю, публикувано днес.

#миграционната криза в Сеута #Испания #граничен контрол #Италия

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