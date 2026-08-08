Испания въведе граничен контрол по въздух и море за идващите от Италия. Мярката влезе в сила от полунощ с продължителност един месец.

Тя е отговор на аналогични ограничения, въведени от Италия след нахлуването на 78 хиляди мигранти от Мароко в испанския анклав Сеута. Рим обяви, че временната отмяна на Шенгенското споразумение е с цел недопускане в Италия на нарушители от Сеута. Мадрид отхвърля тази позиция и изтъква, че мигрантите в испанския анклав не могат да проникнат в Шенгенското пространство.

Италия заяви, че ограниченията ще останат в сила поне до 15 август, когато „Испания очаква нова мигрантска вълна в Сеута“. Рим посочва, че граждани на Испания и на Евросъюза са освободени от допълнителни проверки, които се прилагат само за живеещи извън 27-те. Испания извършва проверки на случаен принцип.