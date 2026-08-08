Над 200 души бяха евакуирани заради голям горски пожар край езерото Гарда в Северна Италия, като сред евакуираните има и десетки туристи, съобщи ДПА.

Пожарът бушува на територията на община Тиняле, разположена на западния бряг на езерото Гарда – най-голямото езеро в Италия и една от най-популярните туристически дестинации в страната.

Като предпазна мярка са били евакуирани няколко десетки туристи, отседнали във ваканционен комплекс, както и хора от няколко ваканционни имота в района.

По данни на пожарната огънят се е разпространил бързо снощи в планинската местност над брега на езерото. Тази сутрин много екипи продължаваха да се борят с пламъците, но към момента пожарът все още не е овладян.

"В момента усилията са съсредоточени върху ограничаването на разпространението на огъня и защитата на няколко жилищни сгради", съобщиха от противопожарната служба.

В гасенето са включени противопожарни самолети и хеликоптери. От седмици Италия е обхваната от гореща вълна, като в някои райони температурите надхвърлят 40 градуса.

В почти всички големи градове в страната в момента е обявен червен код заради рисковете за здравето, свързани с екстремните горещини. Същевременно нивото на река По, най-дългата река в Италия, е спаднало значително.