Два хеликоптера "Кугър" се включиха в гасенето на пожара в Асеновградско (СНИМКИ)

Два хеликоптера "Кугър" от 24-та авиобаза в Крумово се включиха в гасенето на пожара край асеновградските села Козаново и Мулдава.

На терен са 12 екипа на пожарната, доброволци от Асеновград и Пловдив, както и ловци.

Два дрона на пожарната следят обстановката от високо и установяват размерите на поражението.

Кметът на Асеновград Христо Грудев заяви за БНТ, че се надява ситуацията да бъде овладяна бързо. РИОСВ ще замерват дали има замърсяване на въздуха в района. Няма опасност огънят да обхване постройки или къщи. Фронтът на пожара е няколко километри.

Снимки: Антоанета Андреева, БНТ

Горят земеделски ниви, лозя и дървета, част от гробищния парк на Асеновград и незаконно сметище с гуми.

Снимка: Димитър Баберков