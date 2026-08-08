Екстремна жега и висок риск от пожари: Огнеборци следят за тлеещи огнища

Днес отново се очакват екстремно високи температури, а с това се увеличава и опасността от пожари.

Големият пожар, който горя на магистрала "Тракия" e локализиран, но екипи от огнеборци, доброволци и горски служители продължават да са на терен и да правят обходи, за да следят за тлеещи огнища. Използва се и дрон с термокамера.

Във връзка с възникването на пожара е образувано досъдебно производство, което е под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик. Разследва се каква е общата територия, засегната от огъня, щетите, нанесени на стопани на лозови масиви и на горския фонд.

През цялата нощ 11 екипа на пловдивската пожарна гасиха огъня, който пламна в следобедните часове вчера между Първомай и Брягово. Тази сутрин той е потушен, като на място остават дежурни екипи, които ще наблюдават за повторно възпламеняване.

Пожарът обхвана сухи треви, храсти, стърнища и изоставени лозови масиви и градини. Предполага се, че огънят е тръгнал от багер, който е работил на полето. Заради високите температури препоръката на огнеборците е да се внимава при дейности на открито.