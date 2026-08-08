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Протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк в хасковската Община Стамболово

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Снимка: БТА
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На протест срещу изграждането на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 180 MW излязоха жители на село Жълти бряг в Община Стамболово. Те блокираха за час пътя към общинския център.

Проектът предвижда соларния парк да е разположен на над 1800 дка. Терените са продадени преди 20 години за голф игрище с решение на Общинския съвет. Проектът не се е реализирал, а земите са препродадени. Инвеститор на новия проект е гръцко дружество.

Радина Иванова, организатор на протеста: "Нашите притеснения са свързани първо, с нарушаване на екосистемите, които са на тази огромна площ. Там има редки видове птици и животни. Свързахме се и с Дружеството за защита на птиците, които потвърдиха това наше опасение. Освен това, говори се, че при тази огромна площ, около 2000 декара, на която ще бъдат фотоволтаиците, тук температурата ще се вдигне в селото поне с 5 градуса и ще се превърнем в една топлинна яма. Съвсем наблизо, в съседното село Книжовник, вече има доста голям фотоволтаичен парк."

Елена Стайкова: "Ние не сме против това да има фотоволтаици, но не е това начинът да бъде унищожавана толкова голяма територия там. Остава едно няма нищо, нито къде да се разходиш, нито нищо.

Елина Зюлбранд: "Не е минал никакъв ОВОС, никаква екологична оценка, а е известно, че това са йоннолитиеви батерии, които оказват в последствие вредно влияние върху почвата. Известно е, че това е пожароопасно място."

Аднан Йъдъз, кмет на Община Стамболово: "Честно казано не е възможно да го спрем, но най- малкото можем да изчистим детайли, където се притесняват хората."

Вижте още в прякото включване на Цанка Семерджиева

#фотоволтаичен парк # с. Жълти бряг #Стамболово #фотоволтаици #фотоволтаична централа #протест

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