Бозайниците може да са попречили на появата на по-малки като размер динозаври

Бозайниците вероятно са ограничили еволюцията на динозаврите към по-малки размери, като са заели екологичните ниши, подходящи за дребни животни, предаде Ройтерс, позовавайки се на актуално научно изследване.

Въпреки огромното разнообразие от динозаври и появата на гигантски видове като т.нар. аржентинозавър (Argentinosaurus), който вероятно е тежал между 70 и 90 тона, досега не са открити доказателства за динозаври с размери, сравними с тези на най-малките съвременни бозайници или птици.

Учени са използвали математически модели, за да изследват развитието на размерите на тялото при различни групи гръбначни животни. Моделите са успели да обяснят размерите при бозайниците, летящите птици и костенурките, но не и липсата на наистина малки динозаври, с изключение на техните птичи потомци.

Според изследователите причината вероятно се крие в конкуренцията между видовете. Ранните бозайници, които в периода на господството на динозаврите обикновено били малки животни с размерите на земеровка, вероятно са заели екологичните ниши за дребни организми и така са ограничили възможностите на динозаврите да еволюират към миниатюрни форми.

„Малките животни обикновено се нуждаят от по-малко ресурси и могат да достигнат репродуктивна зрялост по-бързо“, обяснява палеонтологът Стефани Лечки от Принстънския университет, съавтор на изследването, публикувано в списание Evolution.

Сред най-малките известни динозаври са микрорапторът, тежал около 430 грама, фруитаденсът с тегло около 730 грама и анхиорнисът – около 530 грама. Те обаче са значително по-едри от най-малките днешни птици и бозайници, сред които са колибритата и етруската земеровка.

Динозаврите се появяват преди около 230 милиона години и доминират на сушата до масовото измиране преди 66 милиона години, причинено от падането на астероид. След изчезването им бозайниците започват да заемат по-големи екологични ниши, включително тези на едрите растителноядни животни и хищници, припомня Ройтерс.