БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в...
Чете се за: 01:20 мин.
"Майко, искам да се лекувам": Има ли обратен...
Чете се за: 04:50 мин.
Как да овладеем агресията при опасни породи кучета?
Чете се за: 04:57 мин.
След смъртоносния побой: Съдът гледа мерките на...
Чете се за: 02:55 мин.
За културата не е най-важно само колко са парите, а да се...
Чете се за: 13:57 мин.
Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина,...
Чете се за: 07:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бозайниците може да са попречили на появата на по-малки като размер динозаври

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Запази
откриха нов вид динозавър подобни крила крайници
Снимка: Архив
Слушай новината

Бозайниците вероятно са ограничили еволюцията на динозаврите към по-малки размери, като са заели екологичните ниши, подходящи за дребни животни, предаде Ройтерс, позовавайки се на актуално научно изследване.

Въпреки огромното разнообразие от динозаври и появата на гигантски видове като т.нар. аржентинозавър (Argentinosaurus), който вероятно е тежал между 70 и 90 тона, досега не са открити доказателства за динозаври с размери, сравними с тези на най-малките съвременни бозайници или птици.

Учени са използвали математически модели, за да изследват развитието на размерите на тялото при различни групи гръбначни животни. Моделите са успели да обяснят размерите при бозайниците, летящите птици и костенурките, но не и липсата на наистина малки динозаври, с изключение на техните птичи потомци.

Според изследователите причината вероятно се крие в конкуренцията между видовете. Ранните бозайници, които в периода на господството на динозаврите обикновено били малки животни с размерите на земеровка, вероятно са заели екологичните ниши за дребни организми и така са ограничили възможностите на динозаврите да еволюират към миниатюрни форми.

„Малките животни обикновено се нуждаят от по-малко ресурси и могат да достигнат репродуктивна зрялост по-бързо“, обяснява палеонтологът Стефани Лечки от Принстънския университет, съавтор на изследването, публикувано в списание Evolution.

Сред най-малките известни динозаври са микрорапторът, тежал около 430 грама, фруитаденсът с тегло около 730 грама и анхиорнисът – около 530 грама. Те обаче са значително по-едри от най-малките днешни птици и бозайници, сред които са колибритата и етруската земеровка.

Динозаврите се появяват преди около 230 милиона години и доминират на сушата до масовото измиране преди 66 милиона години, причинено от падането на астероид. След изчезването им бозайниците започват да заемат по-големи екологични ниши, включително тези на едрите растителноядни животни и хищници, припомня Ройтерс.

#междувидова борба #бозайници #развитие #динозаври

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ "Тракия"
4
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ...
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
5
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за Велинград
6
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за...

Най-четени

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
2
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
3
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
4
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА
6
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА

Още от: Екология

Турски изследователи откриха най-голямата коралова гора, установявана в Егейско море
Турски изследователи откриха най-голямата коралова гора, установявана в Егейско море
В Кения: Крокодилите се доближават до домовете на хората заради повишените нива на езерата В Кения: Крокодилите се доближават до домовете на хората заради повишените нива на езерата
Чете се за: 03:20 мин.
Заради жегата: Будапеща изгася осветлението на историческите си забележителности, за да пести енергия Заради жегата: Будапеща изгася осветлението на историческите си забележителности, за да пести енергия
Чете се за: 02:12 мин.
След повече от седем месеца: Нова фирма поема почистването в столичните райони "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев" След повече от седем месеца: Нова фирма поема почистването в столичните райони "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев"
Чете се за: 02:30 мин.
Леонардо ди Каприо и Джеф Безос отпускат 200 млн. долара за спасяването на 100 критично застрашени вида Леонардо ди Каприо и Джеф Безос отпускат 200 млн. долара за спасяването на 100 критично застрашени вида
Чете се за: 02:00 мин.
Жители на видинското село Гомотарци: Дунавът от година на година става все по-плитък Жители на видинското село Гомотарци: Дунавът от година на година става все по-плитък
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив, остават в ареста
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив,...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Министърът на транспорта очаква нова заповед от АПИ за...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Как може да се избегне екстремно ниското ниво на река Дунав?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Над 260 пострадали от наводненията домакинства са получили...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
От 9 август: Цените на финансовите услуги вече само в евро
Чете се за: 04:50 мин.
Икономика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ