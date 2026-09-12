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Живот след смъртта: Бургаски ветеринари спасиха 12 костенурки от яйцата на прегазена женска (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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живот смъртта бургаски ветеринари спасиха костенурки яйцата прегазена женска снимки
Снимка: БНТ
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Дванадесет малки костенурки от защитен вид са се излюпили от яйцата на женска, прегазена на пътя Бургас – Созопол. Историята разказаха ветеринарни лекари от Бургас, които открили тежко раненото животно. Костенурката лежала на натоварения път, докато автомобилите преминавали покрай нея. Ветеринарите спрели и веднага я откарали към клиниката си.

„Цялата коруба – потрошена. А тя - жива. Веднага тръгнахме обратно към клиниката с надежда.“, разказват те.

Животното било възрастна женска на поне 10 години. Травмите обаче били твърде тежки и малко след пристигането в клиниката тя починала. При прегледа лекарите установили, че костенурката носи яйца. Дванадесет от тях били останали непокътнати, а едно било счупено при удара.

„Само и единствено се надявахме да бъдат оплодени и зародишите да се развият успешно“, споделят ветеринарите.

Снимки: БНТ

Яйцата били предадени на Центъра за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки в село Баня и поставени в инкубатор. След време в тях били забелязани първите ембриони, чието развитие специалистите започнали да следят. Когато дошло времето за излюпване обаче, дълго нямало резултат. Появили се и опасения, че малките може да не са оцелели.

„След ден получихме радостната новина. Истинско щастие и чудо! Не можехме да повярваме. Бебетата се излюпваха едно по едно“, разказват лекарите.

Малките са представители на европейската блатна костенурка – защитен вид в България, чиито популации в Европа намаляват.

„А мама... тя просто е искала да пресече пътя и да отиде да снесе своите яйца!“, казват ветеринарите.

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