Идват дъждове, бури и рязко захлаждане: Жълт код за опасно време утре

В близките часове валежи с гръмотевична дейност ще има на много места, главно в западните и централните части от страната. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-северозапад. Жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и опасност от наводнения е обявен за утрешния ден в Централна и Източна България, докато над западните части валежите ще спират и в повечето места там ще бъде предимно слънчево.

С умерен вятър от северозапад ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще се понижат още и ще бъдат от 18° в Североизточна България до 27° в Югозападна. В София – около 22°. Облачно, дъждовно и с гръмотевици ще бъде и по Черноморието, но до вечерта валежите ще спрат, а облачността ще намалее.

Вятърът ще е слаб до умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 21° до 23°. В планините ще има променлива облачност. Главно в Родопите ще превали и прегърми. Ще духа умерен, на места и силен, северозападен вятър.

Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 12° на Алеко до 16° в Боровец. В Смолян и Банско – около 20°–21°. И към времето в Европа. Слънчево, с по-високи от обичайните температури, ще бъде на Пиренеите, във Франция, Швейцария и Италия. Облачно, на места с интензивни валежи, ще бъде над западните и централните части. Интензивни валежи, на места значителни по количество, ще има и над източните части на Балканите. В останалата част от полуострова ще преобладава слънчево време, но захлаждането ще продължи.

И у нас, в понеделник ще бъде слънчево, с повече облаци над западните райони, но вероятността за валежи е малка. През нощта срещу вторник отново ще се заоблачи и във вторник, на 15 септември, на места ще превали. Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, а максималните – от 20° до 25°. В сряда слаби валежи ще има главно в планините. В сутрешните часове ще бъде хладно, в отделни райони с мъгли. През деня температурите слабо ще се повишат. В четвъртък вятърът от северозапад ще се усили и отново на много места в страната ще има валежи и гръмотевици.