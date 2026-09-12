„Продължаваме промяната“ подкрепиха официално Гюров и Кандев за президентските избори

Сега поглед към предстоящите президентски избори с едно решение, което се очакваше в днешния ден. Националният съвет на „Продължаваме промяната“ подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев за вота на 25 октомври.

От партията призовават своите членове и симпатизанти, както и всички свободни български граждани да гласуват и да подкрепят двойката кандидати Гюров - Кандев. В съобщение до медиите се казва също, че президентските избори са избор за посоката, в която ще се развива България. А с подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев „Продължаваме промяната“ заявява своята готовност да отстоява демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България.