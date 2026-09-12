БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Чете се за: 04:50 мин.
Пожар в склад за боеприпаси край Горни Върпища, районът е...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

„Продължаваме промяната“ подкрепиха официално Гюров и Кандев за президентските избори

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Сега поглед към предстоящите президентски избори с едно решение, което се очакваше в днешния ден. Националният съвет на „Продължаваме промяната“ подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев за вота на 25 октомври.

От партията призовават своите членове и симпатизанти, както и всички свободни български граждани да гласуват и да подкрепят двойката кандидати Гюров - Кандев. В съобщение до медиите се казва също, че президентските избори са избор за посоката, в която ще се развива България. А с подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев „Продължаваме промяната“ заявява своята готовност да отстоява демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България.

#Гюров-Кандев #подкрепят #"Продължаваме промяната" #президентски избори

Водещи новини

„Не ставай зомби!“: БНТ започва кампания срещу фентанила
„Не ставай зомби!“: БНТ започва кампания срещу фентанила
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Пламен Абровски: Няма да допуснем компромис с качеството и безопасността на храните Пламен Абровски: Няма да допуснем компромис с качеството и безопасността на храните
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Ивайло Мирчев: В България разследванията на взривовете се потулват Ивайло Мирчев: В България разследванията на взривовете се потулват
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Цончо Ганев: Президентът може да бъде корективът, който да дава алтернативните решения Цончо Ганев: Президентът може да бъде корективът, който да дава алтернативните решения
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова обмисля свикването на КСНС след...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
„ЕМКО“: Инцидентът в склада е пореден саботаж срещу...
Чете се за: 04:10 мин.
Регионални
Протести срещу ветрогенератори и фотоволтаици върху земеделски земи
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Пожарът в село Димовци: Положението остава сериозно, горят 2000...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ