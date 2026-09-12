Фентанилът превзема улиците: Как се разраства пазарът на синтетичния наркотик

Тръгваме с патрул към квартал „“Факултета“ – един от районите в София със завишена концентрация на разпространение на фентанил. В началото на август там беше разбита най-голямата до момента нелегална лаборатория в България, иззети бяха 13 кг.

Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето РУ - СДВР: „Пътувайки към квартал „Факултета“, по станцията чуваме, че служителите на Трето РУ в момента задържат лице с марихуана в него.“

Малко преди да достигнем квартала попадаме на акция. Полицаите задържат млад мъж за притежание на марихуана.

В тази част на града подобни сигнали не са рядкост.

Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето РУ - СДВР: „Имаме доста случаи, които установяваме и като употребяване и като разпространение. Сами виждате каква е обстановката. Ето тук сега може да видим едно зависимо лице по улиците. Изглеждат като зомбита от филмите. Те се неадекватни, неорентирани, със забавени движения. Клатейки се, заспиват прави. Ако е настъпил моментът на много забавеното дишане, може да ги видим припаднали или легнали на някоя пейка.“

В токсикологията на Военномедицинска академия през последната година отчитат увеличение на пациентите, употребили фентанил. Почти всяка седмица постъпва човек с интоксикация.

доц. д-р Людмила Нейкова, ръководител на катедра „Токсикология“ във ВМА: „Смъртността е много голяма. Една такава интоксикация е изключително тежка. Ако за една интоксикация с хероин ни трябват 2 ампули антидот, в случая ни трябват 5 - 10 за едно лице. Много хора изобщо не разбират, че имат досег с фентанила. Знаят, че са закупили някакво нелегално наркотично вещество и когато направим анализ се доказва наличието на фентанил.“

д-р Валентин Конов, токсиколог във ВМА: „Всичко зависи от това кога ще бъде намерен този човек, който го е употребил. Дори да се направи антидотът на време той няма как да подейства, защото вече нямаме циркулация и няма какво буквално казано да развърти в кръвообращението вкарания антидот. В повечето случаи пациентите казват „еми дадоха ми малко да пробвам и оттам нататък не помня какво се случи“. Истината е, че Бързата помощ го докарва в коматозно състояние. Колко обаче е това малко никой не знае.“

Опасността не приключва след овладяването на предозирането. Лекарите описват тежки абстинентни реакции – с агресивно и неадекватно поведение. Така нареченият "зомби" ефект се получава, тъй като веществото достига до рецепторите на централната нервна система.

доц. д-р Людмила Нейкова, ръководител на катедра „Токсикология“ във ВМА: „Блокира дихателния център, води до блокиране и на мускулатурата. Гръдният кош не може така свободно, спонтанно, ефективно да се разгръща, т.е. допълнително се затруднява дишането на човек. Много минимално количество е необходимо, за да настъпи смъртен изход. Върху тефтера си позволих да поставя няколко кристала натриев хлорид, които са около десетина. Точно такова количество може да доведе до фатален изход.“

Именно малките размери на пратките със синтетичния убиец правят борбата с трафика трудна, разказват патрулиращите полицаи. Лесно улиците във „Факултета“ могат да се превърнат в непредвидим и опасен лабиринт. На места разминаването е почти невъзможно, понякога асфалтът свършва, а хаотичните постройки правят преминаването почти невъзможно. Всеки процеп в оградата, всяка тухла и всеки покрив могат да скрият доза наркотик.

Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето РУ - СДВР: „В едни такива бараки, които виждате, едно пакетче с десет дози може да се скрие навсякъде. Това са бараки, като влезнете вътре не си представяйте някаква подредена къща. Вътре е хаос. Пълно е с боклуци. Едно пакетче с десет дози е изключително малко и трудно за намиране. Така че гледаме да имаме информация, за да може по-бързо да неутрализираме.“

През юли полицаите влязоха в директен сблъсък с умишлено изградените барикади на местни дилъри. За да спечелят време, трафикантите тогава изградиха масивни, метални огради с бодлива тел. Десетки дози фентанил бяха изхвърлени в тръбата на мръсния канал. В крайна сметка блокадата беше разбита с багер, а дозите извадени от полицията.

Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето РУ - СДВР: „Фентанилът в квартал „Факултета“ влиза от различни места. Имаме установен път, който за момента няма да го споделяме. Тук има т.нар. пости или сергии, откъдето идват от адрес да се набавят необходимите им дози. По пътя, където образно казано е разположена сергията, има лица, които ние наричаме отцепки, които сигнализират щом видят служебен автомобил или органи на полицията. Сигнализират, че идваме и те се освобождават по различни начини от материала. Ако е зимата и гори печка на дърва, пускат го вътре да изгори, ако е през лятото, може просто да изтече в канала.“

От полицията посочват, че фентанилът вече е част от по-широкия пазар на наркотици в столицата.

Никола Шопов, началник-група в сектор „Наркотици“ в СДВР: „Това са кварталите, където живеят хора с по-нисък социален статус - квартал „Факултета“, квартал „Христо Ботев“, отчасти „Люлин“. Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето РУ - СДВР: „Профилът и на употребяващия и на дилъра са едни и същи. Това са криминално проявени лица, известни по линията на древни кражби или грабежи, безработни лица.“

Ръст на иззетия фентанил отчитат от СДВР - от началото на годината до края на юли са конфискувани над 1,5 кг. Задържаните количества в страна също показват нарастване - от почти 2 кг през 2024 г. до близо 7 килограма през 2025 г.

Никола Шопов, началник група в сектор „Наркотици“ в СДВР: „Част от групите, които разпространяват наркотици на територията на София разпространяват цялата гама. Не можем да кажем, че са се концентрирали само във фентанила. Те използват вече разработени международни канали за трафик на наркотични вещества и оттам идва улеснението за тях. В доста голям процент от случаите чистия фентанил идва от Китай. Голяма част от прекурсорите също идват от Китай. По-голямата част от прекурсорите са легални. Затова е много трудно да се противодейства на покупката на въпросните прекурсори.“ Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето РУ - СДВР: „През 2025 г. беше 10 лв. дозата, сега е 10 евро.“

Съществуват няколко основни модела на трафик. При единия фентанилът се произвежда в държавата, в която се употребява. В този случай се доставят прекурсори, включително вещества, които не са поставени под строг контрол и могат да бъдат поръчвани онлайн.

Миналата година 50 сайта са били под наблюдението на ГДБОП заради информация, че предлагат предлагащи наркотични вещества, вейпове и хранителни продукти със синтетични канабиноиди. Другият модел е свързан с пренасянето на малки количества чрез куриерски и пощенски пратки.

Стефан Бакалов, зам.-директор на Агенция „Митници“: „От 2024 г. имахме 160 литра задържан фентанил в едно задържане само. Това е тип трафик, който е замаскиран през различни лекарствени продукти. Иначе сме задържали малки количества прекурсори, много малки, в порядъка на 500 - 600 грама, които са достатъчни за 250 - 300 грама фентанил.“

Така наркотрафикът постепенно се премества от традиционните канали към комбинация от онлайн търговия, фрагментирани пратки, местно производство и криптоплащания.

Една от съществените промени е свързана с размера на логистичната верига. За транспортирането на малки количества синтетични опиоиди не е необходима организацията, която е нужна при трафика на тонове кокаин или марихуана. Малки лаборатории могат да бъдат организирани с ограничен брой участници, някой от тях дори дипломирани химици.

Никола Шопов, началник група в сектор „Наркотици“ в СДВР: „Има хора, които наистина са с такова образование, запознати са. Вече в по-голямата си част мога да кажа, че се запознават от интернет. Вече абсолютно всичко е достъпно в интернет. И не само за фентанила, но и за отглеждането на марихуана също. За приготвянето на метаамфетамин, на амфетамин.“

Наркогрупите се адаптират бързо и към новите технологии.

Стефан Бакалов, зам.-директор на Агенция „Митници“: „Между 100 - 150 кг се трафикира доста лесно в днешно време, с такъв тип управляеми автономни дронове, независимо дали са въздушни или морски. Другият начин е с използване на нови технологии, с помощта на изкуствени интелект. Ние вече използваме софтуер, който е разработен от наш служител, който спомага за откриване и детектиране на пратки с наркотични вещества.“

От началото на годината българските гранични служби не са засичали трафик на фентанил през границата. За сметка на това са задържани повече от 20 вида наркотични вещества, с общо количество около 3 тона. Дози, който се измерват в грамове и пратки, но ако не бъдат заловени, водят до последици, които се измерват в човешки живот.

доц. д-р Людмила Нейкова ръководител на катедра „Токсикология“ във ВМА: „Голяма част от хората, които употребяват фентанил, изобщо не успяват да стигнат до лечебна структура, смъртността е много голяма. За съжаление, младите хора от любопитство, от подражание, от желание да станат част от дадена тяхна тинейджърска среда, на 10, 11, 12 години започват първите срещи с наркотичните вещества.“

Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето РУ - СДВР: „Фентанилът освен, че отнема човешки животи той финансира престъпни мрежи и застрашава нас като общество.“