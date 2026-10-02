Движението по АМ "Тракия" в посока Бургас е затруднено заради три катастрофи в Пловдивско

Силно затруднено е движението по пловдивския участък на автомагистрала "Тракия", посока Бургас, заради три отделни катастрофи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Едната е възникнала в района на 114 км с участието на два товарни и лек автомобил. По предварителни данни медицинска помощ е оказана на пътник в колата.

Другите две произшествия са настъпили край пътен възел Цалапица и са с материални щети.

От полицейските екипи са предприети действия за обработване на сигналите и освобождаване на движението.

От полицията апелират шофьорите, които са попаднали в образувалата се колона, да се движат със съобразена скорост и повишено внимание.