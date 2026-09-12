Взривове и пожар в завод за боеприпаси: Огънят е пламнал във военни складове край Дряново

Втори взрив складове на “ЕМКО“ за един месец, този път в района на Дряново. В него са се съхранявали барутни изделия и боеприпаси. Няма пострадали хора, но вследствие на експлозията се разрази и пожар в гориста местност в района. Разследващите работят по всички възможни версии, включително и външна намеса.

Взривът избухва в склад за съхранение на барутни изделия и боеприпаси в село Горни Върпища снощи минути преди 23.00 часа. Районът е разтърсен от експлозии, а огънят се разпространява към гориста местност. На мястото са били само двама охранители, които са успели да се евакуират бързо. Живко Илиев е собственик на почивна база в Царева ливада и сред първите, подали сигнал на телефон 112.

Живко Илиев: „Гостите ни, които са тук, децата както си играеха и започнаха – пожар, пожар, всички скочихме. Погледнахме нагоре, гората гореше, чуваха се големи тътени. Подадох сигнал на 112, оттам ме прехвърлиха на пожарната, после ми се обадиха да кажат, че гори този склад.“

Задействана е и системата BG-ALERT, но много от хората не са получили предупреждение на телефоните си.

- „Тук местните новини каквото сме научили от нета. BG-ALERT– Не, няма.“ - „Телефоните ви включиха ли се предупреждение? - „Ето моето телефонче – няма как да ме включат.“ Живко Илиев: „Около 01.00 часа започнаха да пищят телефоните. Днес имам отказани стаи точно заради това, че е имало пушеци.“

В рамките на един месец това е втори пожар в складове на “ЕМКО“, след като на 10 август във военния завод на оръжейното дружество край Белица отново при експлозия беше напълно унищожен склад за боеприпаси. Днес на място вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че се работи по всички възможни версии за двата инцидента – включително и външна намеса. По думите му държавата трябва да засили мерките за сигурност и охраната на такива обекти в цялата страна.

Иван Демерджиев: „Всички хипотези са на масата и ги изследваме внимателно и подробно, всяка възможност да се стигне до това възпламеняване ще бъде проверена, както се проверява и от предходния случай месец. Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества има и едно неглижиране на начина на охрана. В крайна сметка имаме един инцидент, имаме и втори, имали сме и други назад във времето. Достатъчно сериозна е тази дейност, за да неглижират мерките. Така че ще обследваме всеки един склад в страната.“

От ръководството на „ЕМКО“ заявиха, че до момента спазват всички изисквания за контрол и охрана в обектите си според сега действащите законови изисквания.

Славчо Димиев, управител на “ЕМКО“: „Има видеонаблюдение, има физическа охрана, тя е въоръжена, но вероятно както каза и министър Демерджиев, под охрана се разбират технически средства, физическа охрана, организации, допълнителни специализирани средства. Тя трябва да бъде уголемена, за да може превантивно да се предпазят такъв тип обекти от такива инциденти. Явно от това се нуждае, но ясно е, че не може на всеки прозорец, на всяка врата да сложим по един танк и да ги пази.“ Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „При наличието на два инцидента, нивото на охрана несъмнено трябва да се повиши навсякъде. Далеч не говорим само за този склад, това предприятие, говорим за всяко едно предприятие, което има бази в страната.“

По-късно в позиция до медиите от “ЕМКО“ призоваха властите да обърнат сериозно внимание на инцидентите в отбранителната индустрия, като пишат, че от 2011г. до сега нито едно от разследванията по тези случаи не е приключило. Крайно време е Народното събрание да анализира причините за тези уязвимости на България и да предприеме мерки за тяхното отстраняване. Безхаберното отношение на представители на държавата към тези саботажи насърчава техните извършители и поръчители и те продължават дейността си безнаказано, казват още от предприятието и подчертават, че саботажите в България не са изключение, а подобни инциденти се случват с нарастваща интензивност из цяла Европа с разликата, че правителствата на партньорите и съюзници са единодушни и недвусмислени за мотивите и причините.

Окръжната прокуратура в Габрово е започнала разследване на взрива край Дряново, разпитани са и двамата охранители, които са били на място.

Тихомир Петков, Окръжен прокурор на Габрово: „Изчакваме СОБТ, които ще преценят кога е възможно да бъдат достъпни териториите, в които се намират складовите помещения, за да бъдат извършени огледи.“

Очаква се огледите на място да започнат най-рано след денонощие.

Вижте още в прякото включване на Мирела Дончева