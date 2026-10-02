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Разширението на метрото през "Слатина": До края на годината се очаква тунелопробивната машина стигне до Военната академия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цветелина Чафадарова
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Тунелопробивната машина, с която се изгражда разширението на метрото през "Слатина", достигна бъдещата станция „Ситняково“. Около 80% от тунела вече е изграден, или по-точно 3750 метра.

Само 900 метра остават на тунелопробивната машина, за да достигне крайната си точка при Военна академия. Очаква се пътникопотокът да бъде 70 000 пътници. Дейностите продължават, макар и бавно, а до края на годината се очаква тунелопробивната машина да е стигнала до Военна академия.

Николай Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен“: „Разширението по линия 3 върви успешно. Виждам нетърпението, работим денонощно да постигнем по-бърз прогрес по разширението, което ще свързва Театрална академия с бул. „Цариградско шосе“. По най-модерен начин се работи под земята – дава възможност бавно и контролирано, с компютър, да се следи трасето и ако има някаква опасност, да спира своевременно, да може да се работи поетапно. До края на годината, надявам се, да успеем да я извадим от шахтата през Военна академия. 6 метростанции с 6 км ще е разширението, очакваме огромно натоварване, което ще помогне да слязат много хора от колите. По „Цариградско“ може да стигнат над 70 000 души, които ще използват това отклонение, за да стигат по-бързо до центъра, Централна гара и да правят друга връзка, която е необходима с точките, които са интермодални за града.“

Николай Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен“: „Имам добра новина за всички. Проработили сме проекта и ще го усъвършенстваме, така че да бъде още по-безшумен и да е по-голям комфортът за всички, които се движат, а и да няма допълнителен шум за живущите по трасето.“

Вижте повече в прякото включване на Цветелина Чафадарова

#тунелопробивна машина #разширение на метрото #София #Слатина #метро #ситняково

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