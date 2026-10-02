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УБИЙСТВОТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА ПФК "БОТЕВ" ПЛОВДИВ

МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, обосноваващи, че Мегеров е физическият извършител на престъплението

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
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Чете се за: 02:27 мин.
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Продължават процесуално-следствените действия със задържания за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. 51-годишният Славчо Мегеров вече е с повдигнато обвинение, като се очаква в следващите дни прокуратурата да поиска и постоянния му арест.

старши комисар Васил Костадинов: "Обвиняемият за убийството е разпитан, привлечен е в качеството на обвиняем и предстоят първите процесуални действия по документиране на престъплението. По мое мнение, на базата на дългогодишния опит, който имам, както и работата по подобен вид престъпления, обстоятелствата обосновават в достатъчна степен предположението, че той е евентуалният извършител на това тежко криминално престъпление."

Според Костадинов 51-годишният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението и събраните доказателства го уличават в извършване на убийството. Мегеров вече е с повдигнато обвинение, като се очаква в следващите дни прокуратурата да поиска и постоянния му арест. Според обвинението мотивът за извършване на престъплението е личен, породен от неуредени финансови отношения.

старши комисар Васил Костадинов: "Мегеров е привлечен в качеството на обвиняем. Ще бъде внесено и искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Само по себе си това е достатъчно основание да вярваме, че престъплението от гледна точка на доказването му е факт."

старши комисар Васил Костадинов: "Те се познавали, имали са контакти помежду си, включително и седмица или две преди убийството. Събрани са огромен брой доказателства, обосноваващи нашето предположение, че това е физическият извършител на престъплението."

До момента няма информация дали е открито оръжието на престъплението, нито къде точно е станало убийството. Комисар Костадинов заяви, че предстои да се изясни дали Мегеров е следил жертвата си.

Вижте повече във видеото

#Славчо Мегеров #убийството на Илиян Филипов

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