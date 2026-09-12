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Цените на горивата: Кабинетът е готов с мерки, ако увеличението продължи

Алекс Христов от Алекс Христов
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Цените на горивата, които продължават да пълзят нагоре, а това става повод не само много хора да ограничават пътуванията си, но естествено събужда тревога за покачване на всички цени, които зависят от горивата. Възможно ли е в следващите дни дизелът да достигне 2 евро за литър?

На колонките цените отново вървят нагоре – средната цена на бензина е 1,63 евро за литър, а за дизела – 1,88 евро, като само за седмица увеличението е осезаемо, особено при дизела. Причината е кризата в Близкия изток и затруднените доставки на преработени горива за Европа. На този фон държавата се готви да реагира с мерки, ако цените на горивата станат непосилни. Лилия драстично е намалила ползването на автомобила си, заради цените на горивата.

Лилия Благоева, шофьор: „Започнах да зареждам през месец и половина, докато преди зареждах може би през две седмици.“

Орлин също следи движението на цените.

Орлин Тенчев, шофьор: „Следя ги цените, защото те постоянно 10 цента нагоре, 10 цента надолу, вече ги следя, когато е 10 цента по-ниско тогава зареждам.“

През последната седмица едровите цени на дизела са се повишили с 15 цента, а на бензина с 8 цента, което ще доведе до ново поскъпване на горивата на колонките.

Димитър Хаджидимитров, Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива: „От тази сутрин имаме по 4 цента нагоре цени на едро. Така че от следващата седмица трябва да зареждаме на новите цени и няма как да не се увеличи цената на колонката. В рамките на 2 седмици ще виждаме почти навсякъде много близки цени до 2 евро.“

Цветомир Иванов, Център за изследване на демокрацията: „В момента основният фактор, който движи цените нагоре, не толкова цената на "Бренд", тъй като има достатъчно суров петрол. Причината е, че няма достатъчно рафинерии, които да осигурят достатъчно количества дизел и керосин, тоест самият преработен продукт, който да дойде до пазара.“

На този фон държавата е готова да реагира с мерки, ако цените на горивата станат непосилни.

Константин Проданов, председател на Комисията по бюджет и финанси: „Нашата тези е, че каквито и да е помощи трябва да бъдат таргетирани и насочени към тези, които имат най-голяма нужда. Във всеки един момент държавата е готова да реагира, ако цените на горивата станат непосилни. Според нас този момент още не е дошъл, но разбира се, ако се наложи сме готови да предложим такива мерки.“

Поскъпването на горивата не засяга само потребителите – от ситуацията страда икономиката и бизнесът.

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