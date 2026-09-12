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Следобед се очаква влошаване на времето и валежи в планините, предупредиха от Планинската спасителна служба

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БТА
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Следобед се очаква влошаване на времето и валежи в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Условията за туризъм в планините към момента са добри, но според прогнозата за времето се очаква влошаване и валежи следобед.

Планински спасители от Сопот са оказали вчера съдействие на парапланерист за извеждане от трудна ситуация. Не е пострадал, но се е приземил на труднодостъпно място и двама души са го придружили, казаха още от ПСС.

Според прогнозата за времето в планините ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и след обяд в масивите на Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен до силен вятър от запад-северозапад и с него ще нахлува хладен въздух. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 15°.

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