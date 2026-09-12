След атака с дронове: Саудитска Арабия временно затвори ключов нефтопровод

Следващият кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за октомври, съобщи американски официален представител. Посланиците на двете държави в Съединените щати ще се срещнат в Държавния департамент следващата седмица, за да обсъдят по-нататъшното изпълнение на рамковото споразумение. То беше подписано през юни и предвижда разполагането на ливанската армия в „пилотни зони“, от които са се изтеглили израелските сили, и разоръжаване на подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.

Саудитска Арабия временно спря работата на нефтопровода „Изток-Запад“, ден след атака с дронове, извършена от територията на Ирак. Съоръжението е от стратегическо значение заради несигурността на петролните доставки през Ормузкия проток. Засега властите в Рияд се въздържат от ответни действия по молба на иракския министър-председател. Ирак приветства решението на Саудитска Арабия и осъди атаката.

Саудитска Арабия затвори като предпазна мярка ключов нефтопровод на фона на разрастващия се конфликт в Близкия изток. След нападението с дронове, изстреляни от Ирак, има пострадали, нанесени са щети, които все още се оценяват. Тръбопроводът „Изток-Запад“ е дълъг над 1200 километра и през него преминават между 4% и 5% от световните доставки на петрол.

Заради инцидента в Ирак беше отстранен високопоставен военен командир и започна разследване. Съветът за сътрудничество в Персийския залив, който обединява ОАЕ, Бахрейн, Оман, Катар и Кувейт, осъди нападението.

Джасем Мохамед Албудайви, генерален секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив: „Тази атака представлява опасна ескалация и неприемлива заплаха за сигурността на кралство Саудитска Арабия, неговата териториална цялост и жизненоважни съоръжения. Това е грубо нарушение на принципите на международното право.“

Атаката беше извършена в момент, когато подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути отбелязват значителен напредък в Червено море, оказвайки допълнителен натиск върху световните петролни доставки.

Фареа ал Муслими, анализатор: „Иранците контролират не само Ормузкия проток, но и другия стратегически воден път и по този начин около 35 процента от световната търговия с петрол. Това е по-опасно от притежаването на ядрена бомба и осигурява огромно предимство.“

САЩ са поискали от танкерите, преминаващи през Ормузкия проток, да плават само в определени часове. Според „Файненшъл таймс“ целта на мярката е да се гарантира военната им защита, след като Иран е засилил атаките срещу кораби, пътуващи през нощта. От май Вашингтон предоставя въздушна защита на корабите, които желаят да преминават по маршрут покрай оманското крайбрежие от южната страна на протока.