Откриха барелеф на Васил Левски в Джакарта

Барелеф на Васил Левски беше открит в Джакарта по инициатива на българския посланик в Индонезия Таня Димитрова.

Тържествената церемония събра много представители на българските и индонезийските власти,приятели на България и гости. Посланието е образът и делото на една от най-значимите личности в българската история – Апостола на свободата да бъде представен пред индонезийската общественост.Събитието беше открито официално от вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев.Автор на барелефа е българският скулптор Николай Савов.Инициативата е още едно свидетелство за ролята на културната дипломация като средство за сближаване на държави и общества.