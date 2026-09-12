Президентът Илияна Йотова обмисля свикването на КСНС след взривовете в "ЕМКО"

Президентът Илияна Йотова обмисля да свика Консултативния съвет по национална сигурност след поредните взривове в складовете на военния завод „Емко“. Коментира и помилването на Огнян Атанасов, известен като българския Ескобар, и критиките към нея от страна на опозицията.

След като от „Да, България“ настояха президентът Илияна Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност след взривовете в „ЕМКО“, този път край Габрово, държавният глава заяви, че обмисля дали да предприеме тази стъпка, за да бъдат обсъдени всички мерки на ниво национална сигурност. От „Да, България“ заподозряха руска връзка по случая.

Илияна Йотова, президент на България: „Ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече, вижда се, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украйна, и трябва и нашите служби да се произнесат.“

Илияна Йотова, президент на България: „Каквото имах да кажа по случая, ние го казахме много изчерпателно вчера с позицията, която разпространихме, колеги, и до всички вас. Ние сме в предизборна кампания, ясно е. Аз бях предупредена още преди един месец, че търсенето от моя страна на съгласие няма да срещне отклик.“

БНТ: Но все пак смятате ли, че е било грешка?