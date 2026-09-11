Наказанието на помилваното през 2022 г. лице вече е било прекъснато за 2 години заради влошено здраве, съобщиха от "Дондуков" 2

Наказанието на помилваното през 2022 г. лице вече е било прекъснато за 2 години заради влошено здравословно състояние, съобщиха от прессекретариата на държавния глава след запитване на БНТ по повод помилване, дадено от президента Илияна Йотова в качеството й на вицепрезидент.

От "Дондуков" 2 припомнят, че решението за помилване се взема по предложение на Комисията по помилването към президента, която извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата във връзка с всяка постъпила молба за помилване и изисква становища от всички компетентни държавни органи. В конкретния случай е било поискано и получено експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специалната медицинска комисия в 7-членен състав. Тази специална комисия прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини.

Присъдата на молителя е от 2019 г. за деяния, извършени през 1999-2000 г. Деянията са внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция, и лицето е осъдено на 15 години лишаване от свобода, от които е изтърпял 5 години. Към момента на помилването през 2022 г. изтърпяването на наказанието е вече е било прекъснато за 2 години именно заради влошеното здравословно състояние на молителя.

Въпросът беше поставен в студиото на "Денят започва" от депутата от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев. По неговите думи помилваният Огнян Атанасов, който е трябвало да излежи 15 години за наркотрафик е пуснат предсрочно, а само 3 години по-късно отново е бил заловен с 5 килограма кокаин.