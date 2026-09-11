БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Венко Сабрутев: ГЕРБ е мъртва партия, инициативният комитет на Йотова е пълен с агенти на Държавна сигурност

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Запази
венко сабрутев
Слушай новината

ГЕРБ е мъртва партия, инициативният комитет на Йотова е пълен с агенти на Държавна сигурност. Това заяви в "Денят започва" Венко Сабрутев, депутат от ПГ на “Продължаваме промяната”.

По отношение на инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев той коментира:

"Това е инициативен комитет от хора, които искат една различна България. Една европейска, просперираща, икономически и социално държава. Инициативният комитет на Илияна Йотова е пълен с агенти на държавна сигурност и хора, които подкрепят човек, който обявява амнистия на наркодилър. Ако ние искаме просперираща държава, няма как да ни държат в миналото."

Депутатът зададе риторичен въпрос.

"Вие бихте ли подкрепили президент, който помилва наркодилър? През 2022 година, гледам новина в БНТ, Илияна Йотова е помилвала т.н. български Пабло Ескобар - Огнян Атанасов. Гръцките власти го залавят за търковия на наркотици, осъждат го, връщат го в България да си излежи 15 години присъда и вместо да лежи в затвора наркодилърът, Илияна Йотова го пуска 10 години по-рано. Мотивите са супер интересни. По публичната информация, заради здравословни причини. Защото "имало нехуманно отношение". Значи, нехуманно отношение е наркодилърът да бъде в затвора, а е хуманно наркодилърът да бъде на улицата да продава смърт на нашите деца. Защото, само 3 години след като е помилван този човек, той е хванат отново с 5 килограма кокаин."

Сабрутев съобщи, че партията има национален съвет в събота, когато ще се вземе официално решение за подкрепата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентския вот.

"Органът на партията ще вземе решение. Аз съм сигурен, че ще получи 100% подкрепа от всички членове на национален съвет."

На въпрос дали ГЕРБ са улеснили ПП, след като партията на Бойко Борисов не издигна кандидат за президентския вот, Сабрутев отговори:

"Според мен ГЕРБ е мъртва партия. Те са приключили. И това е съвсем нормалният ход, когато ти виждаш, че твоята номинация не може да влезе дори в челната тройка. Нормално е да направиш стъпка назад."

Относно предложените промени в Закона за хазарта, Сабрутев коментира:

"Само преди месец и половина внесохме необходимите текстове, така че да забраним рекламата на хазарта. Трагедията в Исперих още веднъж ни показва, че хазарта убива. Буквално. Съсипва човешки животи. Какво още трябва да се случи, за да може управляващите да натиснат копчето "за" ? Аз това си задам като въпрос. Нашето предложение, което го вкарахме през държавния бюджет, за забрана на рекламата на хазарта, беше отхвърляно с гласовете на "Прогресивна България", ДПС и ГЕРБ. Хайде, от ГЕРБ и ДПС не може да очакваме подкрепа. Ама, нали и българското общество гласува доверие на депутатите на Румен Радев, така, че те да внесат някаква промяна в това Народното събрание. И тази промяна се оказа отхвърляне на майчинство, намаляване на пенсии, спиране на стипендия на студенти. Новите пенсионери взимат с 30 евро по-ниски пенсии."

Вижте целия разговор във видеото.

#Венко Сабрутев #ПП #избори за президент #Илияна Йотова #ГЕРБ

Последвайте ни

ТОП 24

От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
1
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни валежи от неделя
2
С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни...
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая
3
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая
Почина финансистът Красимир Ангарски
4
Почина финансистът Красимир Ангарски
Трима лекари, обвинени за смъртта на 6-годишно дете в Пловдив, отиват на съд
5
Трима лекари, обвинени за смъртта на 6-годишно дете в Пловдив,...
МВР и ДАНС с удар по схема за източване на средства от НЗОК
6
МВР и ДАНС с удар по схема за източване на средства от НЗОК

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
3
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
4
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
5
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Политика

НА ЖИВО: Шестима министри отговарят на въпроси в петъчния парламентарен контрол
НА ЖИВО: Шестима министри отговарят на въпроси в петъчния парламентарен контрол
Стефан Белчев, ПБ: Ще ограничим рекламата на хазарта, но пълната забрана няма да реши проблема Стефан Белчев, ПБ: Ще ограничим рекламата на хазарта, но пълната забрана няма да реши проблема
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова връчи наградите в Конкурса за есе на студенти и ученици от българските общности зад граница Президентът Илияна Йотова връчи наградите в Конкурса за есе на студенти и ученици от българските общности зад граница
Чете се за: 02:05 мин.
Изборът на нов ВСС: Четири от шест партии в парламента дадоха предложения за членове Изборът на нов ВСС: Четири от шест партии в парламента дадоха предложения за членове
Чете се за: 05:10 мин.
След законови поправки: Ще се оскъпят ли бързите кредити до 1860 евро двойно? След законови поправки: Ще се оскъпят ли бързите кредити до 1860 евро двойно?
Чете се за: 06:00 мин.
Иван Ангелов, ПБ: Минималната работна заплата няма да бъде намалявана, а ще бъде увеличавана Иван Ангелов, ПБ: Минималната работна заплата няма да бъде намалявана, а ще бъде увеличавана
Чете се за: 06:12 мин.

Водещи новини

Днес Сияна трябваше да навърши 14 г.: Ново заседание по делото за загиналото момиче в катастрофа край Телиш
Днес Сияна трябваше да навърши 14 г.: Ново заседание по делото за...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
25 години от атентатите на 11 септември: Дронове пресъздадоха рухналите кули в Ню Йорк 25 години от атентатите на 11 септември: Дронове пресъздадоха рухналите кули в Ню Йорк
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Двустаен апартамент за 200 000 евро, тристаен за 300 000 евро – как се променят цените на имотите в София? Двустаен апартамент за 200 000 евро, тристаен за 300 000 евро – как се променят цените на имотите в София?
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г. затвор грозят биячите на 70-годишен мъж, вързан и ограбен в дома си "Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г. затвор грозят биячите на 70-годишен мъж, вързан и ограбен в дома си
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Изправна е била сигнализацията на жп прелеза, където се сблъскаха...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Тръмп не съжалява, че е започнал война срещу Иран
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Гроздоберът в Сандански: Реколтата, качеството и равносметката
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
НА ЖИВО: Шестима министри отговарят на въпроси в петъчния...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ