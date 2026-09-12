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Иван Демерджиев за пожара в склада за боеприпаси: Няма пострадали и ситуацията е овладяна

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След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще направи необходимото, заяви вътрешният министър

Иван Демерджиев
Снимка: БТА
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Няма пострадали и ситуацията е овладяна, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.

Иван Демерджиев, вътрешен министър: "Няма пострадали и ситуацията като цяло е овладяна. В момента проверяват дали може да влязат силите и да довършат гасенето на локални и единични малки пожари на територията на предприятието. На този етап няма опасност нито за другите складове, нито пожарът да излезе извън територията на складовете. Един склад се е възпламенил, един склад е експлодирал. Няма данни да са засегнати други части на предприятието. Тече разследване по първия случай – изключително сериозно, изключително подробно, без да се изключи нито една версия. В момента ще се направи същото. Дори проверяваме случаи назад във времето, за да търсим евентуално някаква връзка или подобен подход. Всички хипотези са на масата и ги изследваме внимателно и подробно."

Иван Демерджиев, вътрешен министър: "Има неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Има и едно неглижиране на начина на охрана – имаме един инцидент, имаме втори, достатъчно сериозен източник на опасност е тази дейност, за да се неглижира по какъвто и да е начин мерки. Ще обследваме всеки един склад на територията на страната и ще дадем съответните разписания. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще направи необходимото."

#пожар в завод за боепирпаси #село Горни Върпища #Иван Демердижев

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