„Избери живота!“: БНТ започва кампания срещу фентанила

„ИЗБЕРИ ЖИВОТА!” е посланието, което Българската национална телевизия отправя към младите хора и техните близки с кампанията си „Не ставай зомби!“

Фентанилът вече не е далечен проблем, а част от реалността в България, която засяга все повече млади хора, семейства и цели общности. Все по-често се превръща в причина за тежки зависимости, предозирания и човешки трагедии. Зад статистиката стоят реални истории – на хора, които са оцелели след предозиране, на семейства, загубили близък, на лекари, които ежедневно се борят за човешки живот и на експерти, които предупреждават за мащаба на проблема.

Защото изборът не винаги изглежда голям. Понякога е само едно „не“. Понякога е един разговор. Понякога е навременната помощ.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Преди първия учебен ден БНТ започва кампания срещу употребата на фентанил, защото фентанилът отнема бъдеще, отнема семейства, отнема много възможности на младите хора, а понякога една само доза се оказва смъртоносна. Като обществена медия БНТ има задължението да информира, а и да насърчава превенцията на такива особено опасни явления, и именно затова започваме тази кампания.“

По данни на Националния център по обществено здраве и анализи през 2024 г. в България са регистрирани 53 смъртни случая, свързани с употребата на фентанил, а през 2025 г. броят им нараства до 58. Данните показват увеличение на смъртните случаи с близо 10% за една година.