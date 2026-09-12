„Избери живота!“: БНТ започва кампания срещу фентанила

„ИЗБЕРИ ЖИВОТА!” е посланието, което Българската национална телевизия отправя към младите хора и техните близки с кампанията си „Не ставай зомби!“
Фентанилът вече не е далечен проблем, а част от реалността в България, която засяга все повече млади хора, семейства и цели общности. Все по-често се превръща в причина за тежки зависимости, предозирания и човешки трагедии. Зад статистиката стоят реални истории – на хора, които са оцелели след предозиране, на семейства, загубили близък, на лекари, които ежедневно се борят за човешки живот и на експерти, които предупреждават за мащаба на проблема.
Защото изборът не винаги изглежда голям. Понякога е само едно „не“. Понякога е един разговор. Понякога е навременната помощ.
Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Преди първия учебен ден БНТ започва кампания срещу употребата на фентанил, защото фентанилът отнема бъдеще, отнема семейства, отнема много възможности на младите хора, а понякога една само доза се оказва смъртоносна. Като обществена медия БНТ има задължението да информира, а и да насърчава превенцията на такива особено опасни явления, и именно затова започваме тази кампания.“
По данни на Националния център по обществено здраве и анализи през 2024 г. в България са регистрирани 53 смъртни случая, свързани с употребата на фентанил, а през 2025 г. броят им нараства до 58. Данните показват увеличение на смъртните случаи с близо 10% за една година.
Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Много малка доза понякога може да бъде фатална. Понякога само една доза се оказва смъртоносна. Така че ние сме задължени да информираме, да предупредим, да насърчим превенцията, да запознаем младите хора с опасностите и да подкрепим и техните семейства в говоренето, защото понякога, оказва се, че комуникацията е всичко. Пътят към избягване на този тип опасни вещества е в комуникацията. Именно това правим.“