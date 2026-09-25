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Людмила Петкова: Данъкът за моя апартамент от 75 кв. м ще се вдигне с 15 евро

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Чете се за: 01:50 мин.
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Людмила Петкова
Снимка: БГНЕС
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Вдигането на данъчните оценки няма да се отрази върху стойността на такса "смет", отново обясни зам.-министърът на финансите Людмила Петкова пред журналисти.

Людмила Петкова, зам.-министър на финансите: "По отношение на данъчната оценка всъщност ние предлагаме поетапно увеличаване за три години, първата година с 30% и следващите две години с по 35%. Това, което искам да уточня, е, че данъчната оценка, актуализираната, ще се прилага само по отношение на данъка върху недвижимите имоти."

По отношение на такса "битови отпадъци" се запазва данъчната оценка на нивото на 2026 година, каза още Петкова и припомни, че от години от ЕК има критики към страната, че не е въведена практиката "замърсителят плаща".

Людмила Петкова, зам.-министър на финансите: "Една част от общините вече са въвели този принцип, на база на количеството да се определя таксата битови отпадъци, но тези, които все още не са въвели и определят таксата за битови отпадъци на база на данъчна оценка, ще определят на сега действащата данъчна оценка за текущата година.

- Какъв е последният разчетен данък за апартамент?

- Аз мога да кажа за моя апартамент. Това, което му изчислявах в сметката, три-четвърти по принцип е такса битови отпадъци, една четвърт е от данък сгради. При мен с 15 евро ще се увеличи данъкът върху недвижимите имоти за следващата година. Говорим за 75 квадрата, стандартен апартамент."

#данък върху недвижимите имоти #Людмила Петкова  #увеличаване #такса смет #новини в Метрото

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