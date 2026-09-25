Людмила Петкова: Данъкът за моя апартамент от 75 кв. м ще се вдигне с 15 евро

Вдигането на данъчните оценки няма да се отрази върху стойността на такса "смет", отново обясни зам.-министърът на финансите Людмила Петкова пред журналисти.

Людмила Петкова, зам.-министър на финансите: "По отношение на данъчната оценка всъщност ние предлагаме поетапно увеличаване за три години, първата година с 30% и следващите две години с по 35%. Това, което искам да уточня, е, че данъчната оценка, актуализираната, ще се прилага само по отношение на данъка върху недвижимите имоти."

По отношение на такса "битови отпадъци" се запазва данъчната оценка на нивото на 2026 година, каза още Петкова и припомни, че от години от ЕК има критики към страната, че не е въведена практиката "замърсителят плаща".