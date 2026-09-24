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Ръст на българската икономика до 2,7% през 2026 г. прогрозираха от ЕБВР

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Цената на тока „ден напред“ се е увеличила с 88,3% за една година - от 75,8 до 142,7 евро за MWh през август

бюджетите доо нзок 2026 обнародвани държавен вестник
Снимка: БТА/Архив
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Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) очаква българската икономика да нарасне с 2,7% през 2026 г. и с 2,5% през 2027 г., като прогнозите остават без промяна спрямо тези от юни. През първата половина на тази година реалният БВП на България се е увеличил с 2,8% на годишна база.

В септемврийския си доклад за регионалните икономически перспективи ЕБВР посочва, че българската икономика е останала устойчива през първата половина на 2026 г. благодарение на силното вътрешно търсене, инвестициите и подобряващия се износ, въпреки по-високата инфлация и влошаването на фискалната позиция.

Ръстът на БВП от 2,8% е подкрепен от устойчивото потребление и инвестиционно търсене. Промишленото производство е преминало към растеж след значителното свиване през 2025 г., а услугите и строителството са продължили да се разширяват със стабилни темпове. Износът е спаднал значително през първото тримесечие, но частично се е възстановил до средата на годината.

Хармонизираната инфлация е достигнала 6,3% през май 2026 г., движена от по-високите цени на енергията, докато инфлацията при храните е намаляла до юли.

ЕБВР отчита и значително влошаване на фискалната позиция. Бюджетът предвижда дефицит на сектор „Държавно управление“ от 5,7% от БВП през 2026 г. След като през юли срещу България беше открита процедура на ЕС при прекомерен дефицит, фискалната консолидация се очаква да бъде основен приоритет на икономическата политика в средносрочен план.

Докладът отделя внимание и на последиците от ниските водни нива на Дунав. Въпреки значителните загуби при производството на водноелектрическа енергия България е понесла по-слаби сътресения на електроенергийния пазар, тъй като ядрените мощности са останали налични, а по-голямата гъвкавост на системата е позволила интегрирането на допълнително производство от слънчева енергия и запазването на износа.

През август България е увеличила нетния си износ на електроенергия.

Средната цена на електроенергията на пазара „ден напред“ в страната е достигнала 142,7 евро за MWh през август спрямо 75,8 евро година по-рано, което представлява увеличение от 88,3%. Спрямо юли поскъпването е 26,7%

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