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Борислав Сарафов подава с писмо сигнал до премиера за политическа корупция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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борислав сарафов подава писмо сигнал премиера политическа корупция
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Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов, подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до министър-председателя Румен Радев.

Това става в открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи.

Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в които министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата.

В откритото си писмо Сарафов подчертава, че именно Николай Найденов прави прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в кв. "Лозенец" в София.

Молбата на Сарафов към премиера Радев е откритото писмо да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние.

Той изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции.

#политическа корупция #до премиера #Борислав Сарафов #отворено писмо

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