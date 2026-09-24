Убийството на Младежкия хълм: Една от обвиняемите обжалва мярката си
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Апелативният съд в Пловдив гледа днес мярката за неотклонение на 16-годишното момиче, от групата обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм.
Тя е единствената от осемте непълнолетни обвиняеми по случая, която за пореден път обжалва решението да остане в ареста. На първа инстанция Окръжният съд в Пловдив потвърди задържането й.
Делото днес се гледа при закрити врата.