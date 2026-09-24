Убийството на Младежкия хълм: Една от обвиняемите обжалва мярката си

Апелативният съд в Пловдив гледа днес мярката за неотклонение на 16-годишното момиче, от групата обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм.

Тя е единствената от осемте непълнолетни обвиняеми по случая, която за пореден път обжалва решението да остане в ареста. На първа инстанция Окръжният съд в Пловдив потвърди задържането й.

Делото днес се гледа при закрити врата.