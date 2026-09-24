Убийството на Младежкия хълм: Съдът остави в ареста 16-годишното момиче
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста 16-годишното момиче, от групата обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм.
Тя е единствената от осемте непълнолетни обвиняеми по случая, която за пореден път обжалва решението да остане в ареста. На първа инстанция Окръжният съд в Пловдив потвърди задържането й.
Делото днес се гледа при закрити врата.
Димитър Марковски, адвокат на сестрата на жертвата: "Според мен освобождаването, на който и да е от извършителите на това изключително тежко престъпление, би било скандално. Толкова рано при положение, че има да се събират основни доказателства по това дело тепърва ми се струва, че подобни положения с промяна мярката за неотклонение би било крайно незаконосъобразно."