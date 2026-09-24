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ЖЕСТОКО УБИЙСТВО В ПЛОВДИВ

Убийството на Младежкия хълм: Съдът остави в ареста 16-годишното момиче

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Наталия Грозева
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Апелативният съд в Пловдив остави в ареста 16-годишното момиче, от групата обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм.

Тя е единствената от осемте непълнолетни обвиняеми по случая, която за пореден път обжалва решението да остане в ареста. На първа инстанция Окръжният съд в Пловдив потвърди задържането й.

Делото днес се гледа при закрити врата.

Димитър Марковски, адвокат на сестрата на жертвата: "Според мен освобождаването, на който и да е от извършителите на това изключително тежко престъпление, би било скандално. Толкова рано при положение, че има да се събират основни доказателства по това дело тепърва ми се струва, че подобни положения с промяна мярката за неотклонение би било крайно незаконосъобразно."

#Младежки хълм #мярка за неотклонение #убийство

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