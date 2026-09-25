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Скандали в парламента за новия механизъм за определяне на минималната заплата

Николай Минков от Николай Минков
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Депутатите гледат предложението на управляващите на второ четене

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Извънредно депутатите се заеха с новия механизъм за определяне на минималната работна заплата на второ четене. Опозицията обвини управляващите, че предложените показатели ще изкривят изчислението на минималното възнаграждение.

Трети час продължават дебатите по промените в Кодекса на труда и по-специално въвеждането на нова формула за изчисление на минималната работна заплата. Тя ще почива върху четири критерия - покупателната способност, която ще се изчислява на базата на издръжката на живот и на база цените от малката потребителска кошница; общото равнище на работните заплати в страната; темпът на нарастване на работните заплати; и не на последно място – производителността на труда.

Самото определяне на минималната работна заплата ще става до 15 август всяка следваща година след преговори между социалните партньори и с акт на Министерския съвет.

Снимки: БТА

Напрежението в залата бе предизвикано от това, че по време на обсъждането на самата формула, която е била раздадена в комисията вчера, сега тя не е заложена в законопроекта с аргумента, че това ще стане на следващ етап чрез подзаконов акт.

Илиана Жекова, ГЕРБ-СДС: "Законът не обяснява какво точно означава издръжка на живота и по какъв начин тя ще бъде определяна. Ако минималната работна заплата за бъдеща година ще се определя въз основа на статистически данни от предходни години, как механизмът ще реагира при рязка промяна на икономическата среда. Как ще се отчитат навреме промените в инфлацията, доходите или разходите на домакинствата."

Айтен Сабри, ДПС: "Идеята е хората да бъдат защитени наистина с това, което те получават, да си направят сметката, защото когато отидат в магазина, не ги питат, какъв е механизмът за определяне на МРЗ, а им казват определена цена."

Венко Сабрутев, ПП: "Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с 876 евро на година. Вместо мнозинството да мисли за 13-та работна заплата за работещите бедни, те ще им взета и 12-тата работна заплата."

Стела Николова, ДБ: "Разбирателство между работодатели и синдикати няма. И всъщност от нас се иска ние да подпишем на правителството ето този празен. Този празен лист не дава яснота на 500 000 български граждани, които са на минимална работна заплата, какво ще получават от 2027 г."

Георги Георгиев, "Възраждане": "С предложения от вас механизъм, който не е ясно какво ще се случи с него, със сигурност е ясно едно нещо - стойността на минималната работна заплата ще бъде по-малка, отколкото се предвиждаше да бъде."

Милена Недева, "Прогресивна България": "Това е договорено между социалните партньори. За това е постигнат консенсус - как ще се изчислява и каква ще бъде рамката. От 620 до 672,80 евро. Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерския съвет."

Вижте още в прякото включване на Николай Минков

#определяне на минимална работна заплата #спор #НС #второ четене #новини в Метрото

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