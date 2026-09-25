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Визитата на Си в САЩ: Тръмп определи срещата като "страхотна"

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Визитата на Си в САЩ: Тръмп определи срещата като "страхотна"
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Американският президент Доналд Тръмп похвали отношенията между Съединените щати и Китай и определи срещата си с китайския лидер като "страхотна". За първата двойка на Китай Тръмп организира пищна държавна вечеря, на която присъстваха и директори на големи американски технологични компании. До приема обаче не бяха допуснати някои журналистически екипи, независимо от съдебната заповед.

Помпозността надделя над съдържателността по време на визитата на Си Дзинпин в Съединените щати. Засега единствената официално потвърдена новина от срещите е, че Китай ще подари две панди на зоопарка в Атланта.

Бейтс Гил, изследовател в Националното бюро за азиатски изследвания: "Преди всичко става дума за зрелище. Най-големият интерес на президента Тръмп е да покаже, че може да провежда срещи на най-високо ниво с държави, които очевидно уважава или смята за приблизително равностойни на Съединените щати."

На пищната вечеря в Белия дом, в присъствието на лидерите на американските технологични гиганти, сред които Илън Мъск и Джеф Безос, Тръмп отново изтъкна доброто си приятелство със Си. Според статистиката, само за два дни американският президент е поласкал Си Дзинпин поне 9 пъти.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Никога не сме се разбирали по-добре, откакто първите търговски кораби от Ню Йорк напуснаха пристанището, за да акостират на бреговете на Перлената река. Американците и китайците винаги са обменяли стоки, знания, обичаи и идеи. Това е в основата на търговските отношения и взаимното уважение между нашите страни."

Китайският лидер беше много по-сдържан в коментарите си. Той призова за нов подход, при който Китай и Съединените щати да действат като отговорни световни сили в променящия се свят.

Си Дзинпин, лидер на Китай: "За по-малко от половин година президентите на Китай и Съединените щати си размениха държавни визити, с което написаха нова страница в историята на двустранните ни отношения. Днес президентът Тръмп и аз проведохме искрени и задълбочени разговори и постигнахме общо разбиране по много въпроси."

Си изрази надежда, че "китайските компании ще бъдат третирани справедливо в Съединените щати", както и че Вашингтон ще се придържа - към правилната според Пекин политика за "противопоставянето на независимостта" на Тайван.

Джаред Мондшайн, директор в Центъра за изследване към Университета в Сидни: "Президентът Байдън заявяваше, че Съединените щати категорично ще защитят Тайван. Президентът Тръмп обаче до известна степен се върна към позицията на предишните президенти и възприе политиката на така наречената "стратегическа неопределеност."

По време на вечерята Тръмп се опита да очарова първата двойка на Китай и с менюто, което съчетаваше американски ястия с деликатно вмъкнати китайски нюанси. Основното ястие беше лаврак с коричка от сусам с бейби бок чой.


На гостите американският президент показа и строящата се бална зала.

Доналд Тръмп: "До завършването на новата бална зала остава около година и ще видите нещо, което, със сигурност ще ви хареса."

Програмата на двамата лидери продължава с посещение на Националния архив и на пиене на чай.

#визитата #Доналд Тръмп #Си Дзинпин #среща

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