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Бенямин Нетаняху пред ООН: Десетки делегати напуснаха залата по време на речта, пред сградата се проведоха протести

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Бенямин Нетаняху пред ООН: Десетки делегати напуснаха залата по време на речта, пред сградата се проведоха протести
Снимка: БТА
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Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху произнесе реч от трибуната на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Десетки делегати напуснаха залата, когато израелският премиер започна речта си. Описвайки ги като „морални страхливци“, той помоли всички останали, които се чувстват така, също да си тръгнат. Преди, по време и след речта на Нетаняху пред сградата на ООН се проведоха два многолюдни протеста — единият в защита на Нетаняху, а другият срещу неговото присъствие и участие в Общия дебат в рамките на 81-вата сесия на Организацията.

Протестиращи казват:

„Тук сме, за да подкрепим американците, които живеят в свободна Америка, където всеки има право да заявява в какво вярва.“

„А министър-председателят на Израел има пълното право да дойде тук, без нашият кмет да го заплашва с арест. Това е антисемитизъм.“

„Ако ще постигаме мир, трябва да дадете на всеки еднакъв шанс да участва в него. И затова сме тук – за да гарантираме, че всички между реката и морето могат да постигнат мир и да живеят заедно.“

#Нетаняху #САЩ #Израел #Ню Йорк #протест

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