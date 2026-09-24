Доналд Тръмп: Уморих се да чета и гледам фалшиви новини

Пореден епизод от сагата между Доналд Тръмп и медиите – Белият дом отново отказа достъп на журналисти от CNN, "Политико" и MSNOW. Забраната за трите медии не беше вдигната, въпреки че часове по-рано федерален съд във Вашингтон определи отнемането на акредитациите им за противоконституционно. Опитът на Доналд Тръмп да заглуши медиите идва седмици преди ключовите междинни избори, в които неговата Републиканска партия ще се бори да запази мнозинството си в Конгреса.

„Замълчи, замълчи, прасенце.“ „Ти си ужасен човек и ужасен репортер.“ „Ти си най-досадният и ужасен репортер и всеки път с теб е едно и също.“

Думи на Доналд Тръмп към журналисти. Американският президент от години е на нож с голяма част от журналистическата гилдия. А преди дни нареди да се отнемат акредитациите на CNN, "Политико" и MSNOW. Аргументът – разпространяват фалшиви новини. Журналисти веднага повдигнаха въпроса за нарушаване на Първата поправка от Конституцията, която гарантира правото на свободно изразяване.

Репортер: „Всеки президент полага клетва да спазва Конституцията, което включва и Първата поправка.“

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Защитавам я много повече от вас. Те разпространяват фалшиви новини. Уморих се да чета и гледам фалшиви новини.“

Трите засегнати медии заведоха съвместен съдебен иск. А от Белия дом със закъснение излязоха с нов аргумент за отнемането на достъпа – заплаха за националната сигурност.

Аби Филипс, CNN: „С увеличаването на натиска върху Доналд Тръмп той реши да си го изкара на Първата поправка.“

В един глас всички големи американски медии застанаха зад колегите си. В знак на солидарност другите 4 големи телевизии – CBS, ABC, NBC и Fox News, които на ротационен принцип отразяват срещи на президента и дават картина на останалите, отказаха да снимат участието му в Общото събрание на ООН.

В отговор се появи Trump TV – канал в YouTube, който 24 часа в денонощието излъчва кадри, свързани с администрацията. Новата медия тръгна с фалстарт – изключени микрофони.

Кевин Голдбърг, вицепрезидент на организация за защита на свободата на словото: „Няма правителство, президент или който и да е на избираема длъжност, който да обича да се занимава с журналисти. Особено с такива, които си вършат работата и задават неудобни въпроси.“

Няма политически лидер, който да е спечелил от война с медиите. А Тръмп е изправен и пред друго предизвикателство – той е първият президент от години, чийто рейтинг падна под 30%, и то в навечерието на ключовите междинни избори.