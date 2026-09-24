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Белият дом не допусна журналисти от CNN, "Политико" и MSNOW въпреки съдебното решение

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Среща Г-7 във Франция, Доналд Тръмп
Снимка: БТА
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Белият дом не се съобрази с решението на съда за връщане на достъпа на CNN, "Политико" и MSNOW, който преди дни им беше отнет от администрацията на Тръмп.

Въпреки съдебното решение, представители на трите медии и днес не бяха допуснати да влязат в сградата. След като медиите оспориха забраната от Тръмп, федерален съдия я определи като противоконституционна и отхвърли твърдението на президентската администрация, че решението е мотивирано от съображения за националната сигурност.

Докато тече делото, пропуските на журналистите трябва да бъдат върнати за срок от 14 дни, се посочва в съдебното решение. Засега от Белия дом не са коментирали разрива с представителите на медиите, както и днешното незачитане на съдебното решение.

#забрана за медиите в САЩ # Доналд Тръмп #САЩ #медии

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