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Илияна Йотова се срещна с ръководствата на водещи еврейски организации в САЩ

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Президентът Илияна Йотова се срещна в Ню Йорк с ръководствата на водещи американски еврейски организации в САЩ в рамките на посещението си за участие в седмицата на високо равнище на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Илияна Йотова подчерта историческата традиция на толерантност на българското общество. Представителите на еврейските организации откроиха с благодарност спасяването на българските евреи по време на Втората световна война.

Фокус бе поставен и върху идеята за създаване на Музей на толерантността в България.

„Този музей няма да бъде ориентиран само към миналото, а и към бъдещето. Искаме да разкажем за тъмните времена на Холокоста, за да не се повтарят в бъдещето", посочи тя и допълни, че това е важно особено на фона на глобалните прояви на антисемитизъм и опитите за пренаписване на историята.

Именно като начин за противодействие на това президентът открои и развитието на критичното мислене в ерата на технологиите, когато децата имат достъп до всякаква информация. В тази връзка ролята на образованието е изключително важна.

#президент Илияна Йотова #САЩ #визита #среща

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