Власт и технологии: Хакерска атака с изкуствен интелект срещу правителствен портал в Австралия

Изкуствен интелект на американската компания "OpenAI" е проникнал в австралийски правителствен портал за здравни данни.

Неоторизираният достъп е извършен през юни, но компанията е уведомила австралийското правителство едва на 10 септември.

Министър-председателят на Австралия Антъни Албанезе заяви, че не става дума за поверителни данни, но все пак определи случая като неприемлив. Той е провел разговор с изпълнителния директор на "OpenAI" Сам Алтман.

Това може да се окаже първата известна хакерска атака срещу правителствен уебсайт, извършена от изкуствен интелект.



