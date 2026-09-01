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Сидни отчете най-топлата зима от началото на метеорологичните наблюдения в Австралия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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горещо време неделя съществено захлаждане новата седмица
Снимка: БТА
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Докато Европа преживя едно от най-горещите си лета, Австралия изпраща необичайно топла зима, като няколко щата отчетоха рекордно високи температури, предаде ДПА.

Щатите Виктория, Нов Южен Уелс и Тасмания са регистрирали най-топлата си зима, откакто са започнали метеорологичните наблюдения през 1910 г., съобщи днес австралийската национална метеорологична служба (BoM).

Средната температура в Австралия през зимата е била с 1,45 градуса по Целзий над средната за референтния период 1961 – 1990 г. Това е третата най-висока стойност, регистрирана за зимен сезон в страната.

В Сидни зимата също е била необичайно мека. Според климатолога от BoM Саймън Грейнджър, цитиран от в. „Гардиън“, средната температура в града е достигнала 15,3 градуса по Целзий. Предишният рекорд от 15 градуса е отчетен през 2013 г.

И Мелбърн, и Канбера са регистрирали температури, значително над обичайните за сезона. Според Грейнджър необичайно топлото време вероятно ще продължи и през австралийската пролет, която започва през септември.

„Очакваме необичайно високи дневни и нощни температури в големи части от страната“, казва климатологът. По думите му метеорологичният феномен Ел Ниньо също допринася за условията, като се очаква влиянието му да достигне своя пик в края на пролетта или през лятото.

Топлата и суха зима има последици и за зимния туризъм. Заради слабите снеговалежи ски курортите във Виктория и Нов Южен Уелс са принудени да приключат сезона по-рано от обичайното.

Необичайните температури в Австралия са част от по-широката картина на климатичните промени, при която все по-често се наблюдават екстремни стойности и рекорди както при високите температури, така и при валежите и снеговалежите, отбелязва ДПА.

#Сидни #Австралия #горещо #зима

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