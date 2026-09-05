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Сидни е в плен на пролетни горещини

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Властите предупредиха за изключително висока опасност от пожари

сидни плен пролетни горещини властите предупредиха изключително висока опасност пожари
Снимка: БТА
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Най-големият град в Австралия – Сидни е в плен на пролетни горещини, а това предизвика повишена опасност от горски пожари и накара властите да забранят паленето на огън на открито, предаде Ройтерс.

Жегата се дължи на ефектите от феномена Ел Ниньо в тихоокеанския регион, които тази година се очаква да бъдат едни от най-драстичните от десетилетия. Това прави пролетния сезон в Южна Австралия, който обхваща периода септември – ноември, по-сух и горещ.

За днес националната метеослужба прогнозира температури от 33 градуса за столицата на щата Нов Южен Уелс, която е с население от 5,6 милиона души, или близо 13 градуса над нормата. Към 11:30 ч. на летището в Сидни беше измерена температура от 28,6 градуса, или седем градуса над средномесечните стойности за септември.

Щатските противопожарни власти наложиха пълна забрана на паленето на огън на открито и обявиха предпоследна, "изключително" висока степен на опасност от пожари. Климатичните промени правят така, че горещото и пожароопасно време да става все по-често явление в Австралия, страна с население от около 27 милиона души, която така или иначе поначало е предразположена към висок риск от горски пожари.

През януари хиляди огнеборци се бориха с пламъци в Югоизточна Австралия, които изпепелиха домове, оставиха без електричество хиляди домакинства и опустошиха обширни територии с горска растителност.

#екстремни жеги #Сидни #Австралия #Ел Ниньо

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