Очакват най-силното Ел Ниньо от 70 години насам

Явлението Ел Ниньо, което затопля повърхностните води в източната част на Тихия океан, може да се окаже най-силното от повече от 70 години.

Според последните данни на Световната метеорологична организация - океанските води под повърхността също са изключително високи и през юли, и началото на август са били с повече от осем градуса над нормата.

Пикът на Ел Ниньо предстои в края на 2026-та. Учените прогнозират, че цикличното явление, което предизвиква бури, наводнения, суша и горещини в различни райони, ще продължи до февруари догодина.