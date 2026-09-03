Очакват най-силното Ел Ниньо от 70 години насам

Явлението Ел Ниньо, което затопля повърхностните води в източната част на Тихия океан, може да се окаже най-силното от повече от 70 години.
Според последните данни на Световната метеорологична организация - океанските води под повърхността също са изключително високи и през юли, и началото на август са били с повече от осем градуса над нормата.
Пикът на Ел Ниньо предстои в края на 2026-та. Учените прогнозират, че цикличното явление, което предизвиква бури, наводнения, суша и горещини в различни райони, ще продължи до февруари догодина.
Селесте Сауло, генерален секретар на СМО: "Актуализираните данни на Световната метеорологична организация показват, че Ел Ниньо се е засилило и ще продължи да се проявява като много силно, дори изключително силно явление. Ако тази тенденция се запази, то може да се окаже по-мощно от всичко, наблюдавано досега – буквално извън рамките на скалите, които сме използвали през последните четири десетилетия."