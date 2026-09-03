Заради затварянето на Руския дом в Берлин: Москва закрива германския институт "Гьоте" в Русия

Напрежението между Берлин и Москва се пренесе на културната сцена. Русия обяви, че затваря "Гьоте институт", след като Германия закри Руския дом в германската столица.

Външните министри от Ваймарския триъгълник обсъдиха въпроси за сигурността след поредицата саботажи срещу германска ключова инфраструктура заради които Берлин предприе ответни мерки.

Руският президент Владимир Путин заяви, че Западът се превръща в съучастник в международен тероризъм.

След повече от 40 години Руският дом в Берлин затвори врати. Според германското и френското разузнаване Русия е използвала културния център като прикритие за шпионски операции.

"Имаше приятни културни дейности, филми, изложби, водех дъщеря си на балет при бивша прима балерина." "Шпионаж? Абсолютно не!"

Има съмнения, че руското посолство в Берлин е използвало като база сградата на института.

Родерих Кизеветер, експерт външна политика, ХДС: "Около 100 души живеят в Руския дом и макар да не знаем точно кои са тези хора, те поддържат тесни връзки с руското посолство. Потреблението на енергия е значително по-високо от необходимото за 100 души. Затова предполагаме, че там има електронно оборудване, което не се използва за културни цели."

Германия обяви закриването на Руския дом като ответна мярка заради инцидента с дрон на летището в Лайпциг, за което обвини Москва. В отговор Русия закри културните центрове на германския институт "Гьоте" в Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург.

Сергей Лавров, министър на външните работи на Русия: "Това означава край на германското културно присъствие в Русия, което беше запазено, въпреки всички усложнения, свързани с Украйна."

Германският външен министър Вадефул коментира последните събития с колегите си от Ваймарската тройка.

Йохан Вадефул, министър на външните работи на Германия: "Инцидентът на летището в Лайпциг отново ни показа до каква степен руската агресия не зачита граници. Затова високо ценим подкрепата на нашите партньори." Жан-Ноел Баро, министър на външните работи на Франция: "Атаките срещу транспортна инфраструктура в сърцето на Европа са сериозен проблем. Те не могат да останат ненаказани." Радослав Шикорски, министър на външните работи на Полша: "Ако погледнем цялостната картина, ще видим впечатляващ пример за солидарност. И вярвам, че това не е останало незабелязано в Москва."

Руският президент Путин отново обвини Киев в държавен тероризъм заради украинската заплаха за затваряне на руското небе, но разшири предупреждението си и към Запада:

Владимир Путин, президент на Русия: "Задържане и удари срещу граждански кораби, заплахи за граждански самолети - това са прояви на държавен тероризъм. Несъмнено това усложнява възможността за двустранни мирни преговори. Тези, които мълчат и пренебрегват този факт - имам предвид всички западни съюзници на Украйна, се превръщат в съучастници в международен тероризъм."

Пред Източния икономически форум във Владивосток Путин заяви, че има възможност за сключване на мирно споразумение с Украйна и държави като САЩ и Китай го подкрепят. Правилният подход според него е проблемът да бъде решен от държавите, въвлечени в конфликта, а именно Русия и Украйна.