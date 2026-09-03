Арестуваха двама българи в Мюнхен за палеж в близост до компания за отбранителни технологии

Двама българи бяха арестувани в Мюнхен за умишлен палеж в близост до компания за отбранителни технологии.



Германската полиция разследва политически мотив.

Задържаните са 28-годишна жена и 38-годишен мъж, и двамата български граждани, в близост до мястото на инцидента. Според свидетели, малко след полунощ от автомобил са били хвърлени запалителни устройства към строителна площадка пред централата на компанията. Едно от устройствата се е възпламенило в близост до строителни контейнери и е причинило леки материални щети.

Няма пострадали хора.

Полицията не изключва чуждестранно участие в случая след поредицата саботажи в Германия.

Германските власти са в повишена готовност за атаки срещу ключова инфраструктура, след като обвини Русия, че стои зад опита за атака с дрон на летището в Лайпциг миналия месец.