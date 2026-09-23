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Президентът Йотова: Отговорни сме пред децата за света, който създаваме през новите технологии

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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Чете се за: 02:42 мин.
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Президентът Йотова: Отговорни сме пред децата за света, който създаваме през новите технологии
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Отговорността ни към децата обхваща и света, който създаваме чрез новите технологии. Това заяви президентът Илияна Йотова в Ню Йорк на събитие на високо равнище „Защита на правата на децата в областта на изкуствения интелект: Коалицията за правата и защитата на децата в ерата на изкуствения интелект като оперативен инструмент“. Това съобщиха от пресцентъра на президентството.

Срещата бе съпредседателствана от президента на Франция Еманюел Макрон, министър-председателя на Испания Педро Санчес, президента на Кения Уилям Руто. Държавният глава е в Ню Йорк за участие в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Безопасността трябва да бъде заложена още при развитието на технологиите с категорична защита на децата в различните етапи на тяхното развитие, със съхраняване на достойнството им и гаранция, че няма да бъде злоупотребявано с тяхното доверие, заяви Илияна Йотова. Президентът изтъкна отговорността не само на държавите да гарантират сигурността на децата, но и на компаниите, които създават и развиват технологии.

В изказването си държавният глава открои перспективите, които развитието на изкуствения интелект предоставя, но посочи и предизвикателствата, свързани със задълбочаване на дисбалансите по отношение на достъпа до технологии. По думите й международните усилия следва да бъдат насочени към намаляване на тези неравенства. Илияна Йотова подчерта незаменимата роля на семейството, както и на учителите, които трябва да бъдат подкрепяни в усилията им да помагат на децата да развиват самостоятелна преценка и да използват технологиите уверено и отговорно. За да бъдат работещи решенията, трябва да бъдат чути и децата, добави държавният глава.

За да се справим с тези предизвикателства, е необходимо сътрудничество. Коалиция за защита на децата в ерата на изкуствения интелект може да има практически принос чрез споделянето на опит и работещи подходи, каза още Илияна Йотова. За България смисълът на това сътрудничество е всяко дете да може да расте в сигурна среда и да се възползва от технологичния напредък, за да разгърне своите способности и да изгради пълноценен живот, допълни тя.

#Илияна Йотова #ООН

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